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Пино выиграл 19-й этап «Вуэльты», Закарин — 13-й
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Пино выиграл 19-й этап «Вуэльты», Закарин — 13-й 

Чемпионат.com + ещё 2 12 часов назад
Француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Второе место занял британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, упрочивший лидерство в общем зачёте. Россиянин Ильнур Закарин финишировал 13-м и в генеральной классификации поднялся на 21-е место.
Велоспорт на шоссе. «Вуэльта Испании» 19-й этап. Льейда — Андорра/Натурландия, 154,4 км 1. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — 3:42,05. 2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — +0.05. 3. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) — +0.13… 8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +1.12… 13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.20… 44. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +12.59. Общая классификация. После 19-го этапа 1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 76:44.41. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +1.38. 3. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) — +1.58… 7. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — +5.22… 21. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +43.04… 57. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +1.49,46.
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