Дракслер поделился впечатлениями от игры с Мбаппе и Неймаром 

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер высказался о Килиане Мбаппе и Неймаре.
"Мбаппе, несмотря на возраст, играет важнейшую роль на поле. Он просит мяч и руководит игрой. Такого я раньше не видел. Наряду с Неймаром Мбаппе является лучшим футболистом из всех, с кем я играл.
ПСЖ полон амбиций, в команде высокая конкуренция, особенно на моей позиции. Я не могу оставаться в зоне комфорта и должен проявлять себя на тренировках. В конечном итоге я надеюсь убедить Томаса Тухеля" — приводит слова Дракслера Goal.com.