Дракслер поделился впечатлениями от игры с Мбаппе и Неймаром

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер высказался о Килиане Мбаппе и Неймаре.

"Мбаппе, несмотря на возраст, играет важнейшую роль на поле. Он просит мяч и руководит игрой. Такого я раньше не видел. Наряду с Неймаром Мбаппе является лучшим футболистом из всех, с кем я играл.