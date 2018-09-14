Ещё
Дракслер поделился впечатлениями от игры с Мбаппе и Неймаром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дракслер поделился впечатлениями от игры с Мбаппе и Неймаром 

Soccer News + ещё 1 12 часов назад
Фото: Soccer News
Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер высказался о Килиане Мбаппе и Неймаре.
"Мбаппе, несмотря на возраст, играет важнейшую роль на поле. Он просит мяч и руководит игрой. Такого я раньше не видел. Наряду с Неймаром Мбаппе является лучшим футболистом из всех, с кем я играл.
ПСЖ полон амбиций, в команде высокая конкуренция, особенно на моей позиции. Я не могу оставаться в зоне комфорта и должен проявлять себя на тренировках. В конечном итоге я надеюсь убедить Томаса Тухеля" — приводит слова Дракслера Goal.com.
Soccer News: последние новости
Неймар не попал в заявку на матч с "Сент-Этьеном" Каррера рассказал, кто заменит Терри для "Спартака" Обновленный кошмар "Аноэты": "Барселона" приедет в гости к "Реал Сосьедаду" в четвертом туре Ла Лиги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение