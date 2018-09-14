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Красножан может сменить в «Балтике» Непомнящего
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Красножан может сменить в «Балтике» Непомнящего 

Спорт-Экспресс + ещё 1 12 часов назад
В ближайшее время в «Балтике» не исключена смена главного тренера: под руководством Валерия Непомнящего, который был назначен на эту должность перед началом сезона-2018/19, «Балтика» после 10 туров Олимп-ФНЛ занимает 17-е место, набрав 9 очков.
Как стало известно «СЭ», в качестве одного из основных кандидатов руководство клуба из Калининграда рассматривает Юрия Красножана. В разные годы 55-летний специалист возглавлял "Спартак" из Нальчика (2004-2010) «Локомотив» (2010-2011), «Анжи» (2012), «Кубань» (2012-2013), «Терек» (2013), сборную Казахстана (2014-2015), «Химки» (2018). (Вячеслав Короткин)
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