У Вератти не удалась шутка над Мбаппе на тренировке «ПСЖ»

На тренировке французского «ПСЖ» произошел интересный эпизод с участием итальянца Марко Вератти и француза Килианом Мбаппе, сообщает Sport24.

Полузащитник парижан Верратти хотел пошутить над нападающим сборной Мбаппе, направив ногой струю механизма для поливки поля на чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако итальянец не рассчитал последствий своих действий и тоже пострадал — струя воды попала ему в лицо.

Ранее бывший скаут лондонского «Челси» Серж Даниэль Бога признался, что в 2012 году руководство синих отказалось подписывать контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе.