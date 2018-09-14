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У Вератти не удалась шутка над Мбаппе на тренировке «ПСЖ»
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У Вератти не удалась шутка над Мбаппе на тренировке «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: Twitter «ПСЖ»
На тренировке французского «ПСЖ» произошел интересный эпизод с участием итальянца Марко Вератти и француза Килианом Мбаппе, сообщает Sport24.
Полузащитник парижан Верратти хотел пошутить над нападающим сборной Мбаппе, направив ногой струю механизма для поливки поля на чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако итальянец не рассчитал последствий своих действий и тоже пострадал — струя воды попала ему в лицо.
Ранее бывший скаут лондонского «Челси» Серж Даниэль Бога признался, что в 2012 году руководство синих отказалось подписывать контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе.
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