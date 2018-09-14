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«Были слова поддержки»: Владимир Путин поцеловал дзюдоистку из Копейска, прошептав ей что-то на ухо
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«Были слова поддержки»: Владимир Путин поцеловал дзюдоистку из Копейска, прошептав ей что-то на ухо 

74.ru 12 часов назад
Фото: 74.ru
Южноуральские дзюдоистки завоевали золото на международном турнире. Награды победителям соревнований вручил президент России Владимир Путин. Спортсменке из Копейска во время вручения он что-то шепнул на ухо. 17-летняя Анастасия Холодилина рассказала 74.ru, что это были слова поддержки.
Во время награждения президент шепнул что-то Анастасии на ухо, а затем поцеловал в щёку
Состязания среди спортсменов 2001–2003 годов рождения состоялись во Владивостоке, в рамках VI Восточного экономического форума. В борьбе за награды турнира среди смешанных команд выступили сборные России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая.
Победительницами турнира среди смешанных команд в составе сборной России до 18-ти лет стали Виктория Лихачева (70 кг) из Челябинска, Виктория Соколова из Магнитогорска и Анастасия Холодилина из Копейска (обе — свыше 70 кг).
Во время вручения наград, которое проводил Владимир Путин, президент поцеловал победившую дзюдоистку в щёку и что-то прошептал ей на ухо.
По словам Анастасии, награда из рук президента стала для неё неожиданностью
— Это были просто слова поддержки, — рассказала 74.ru Анастасия Холодилина. — Впечатления были восхитительны. Президента я видела впервые. И то, что он нас награждал, стало большим шоком, неожиданностью. Мы знали, что он будет смотреть на нашу борьбу, но не думали, что получим награды из его рук.
Соревнования проходили в рамках VI Восточного экономического форума
В июле этого года Анастасия также стала победительницей спартакиады молодежи России. А также выиграла первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет среди смешанных команд.
Это не первое проявление нежных чувств главы государства к южноуральцам. В июне этого года Владимир Путин поцеловал мальчика из Челябинска, которому в московской клинике пересадили почку. Глава государства навестил маленького пациента во время визита в Морозовскую детскую городскую больницу. Он пожелал ему терпения и скорейшего выздоровления.
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