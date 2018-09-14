Грожан: Всем было непросто заставить шины работать

Роман Грожан (7-й): «Во второй сессии всё прошло хорошо. По сравнению с первой тренировкой нам удалось прибавить, а это всегда позитивный признак. Как всегда, на уличной трассе машину ещё можно серьёзно оптимизировать.

Думаю, сегодня всем было непросто заставить шины работать. разница между HyperSoft и Soft слишком велика, но нужно сделать так, чтобы на разных составах машина вела себя эффективно. В целом, я ей доволен, но если мы решим несколько вопросов, то сможем прибавить в скорости».

Кевин Магнуссен (15-й): «У меня не было никаких проблем, просто не удалось проехать круг так быстро, как Роман, а его результат доказывает, что машина быстра. Нужно собрать всё воедино и завтра добиться большего. Я уверен, что мы сможем это сделать. Сегодня вечером всё проанализируем, чтобы завтра прибавить.

Борьба в средней группе команд вновь обещает быть плотной. Пробиться в финал квалификации будет непросто, но я уверен в том, что мы сможем прибавить. Посмотрим, хватит ли этого».