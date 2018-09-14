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Грожан: Всем было непросто заставить шины работать
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Грожан: Всем было непросто заставить шины работать 

F1News.ru 12 часов назад
Фото: F1News.ru
В пятницу вечером Роман Грожан оказался седьмым, а Кевин Магнуссен — только 15-м, хотя серьёзных проблем с его машиной не было…
Роман Грожан (7-й): «Во второй сессии всё прошло хорошо. По сравнению с первой тренировкой нам удалось прибавить, а это всегда позитивный признак. Как всегда, на уличной трассе машину ещё можно серьёзно оптимизировать.
Думаю, сегодня всем было непросто заставить шины работать. разница между HyperSoft и Soft слишком велика, но нужно сделать так, чтобы на разных составах машина вела себя эффективно. В целом, я ей доволен, но если мы решим несколько вопросов, то сможем прибавить в скорости».
Кевин Магнуссен (15-й): «У меня не было никаких проблем, просто не удалось проехать круг так быстро, как Роман, а его результат доказывает, что машина быстра. Нужно собрать всё воедино и завтра добиться большего. Я уверен, что мы сможем это сделать. Сегодня вечером всё проанализируем, чтобы завтра прибавить.
Борьба в средней группе команд вновь обещает быть плотной. Пробиться в финал квалификации будет непросто, но я уверен в том, что мы сможем прибавить. Посмотрим, хватит ли этого».
Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Мы начали день с небольшим отставанием от соперников, но всё сделали верно и во второй тренировке смогли прибавить. Жаловаться на не что. В целом, всё хорошо — скорость машины позволяет с оптимизмом ждать квалификации».
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