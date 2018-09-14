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В центре Курска на 4 дня будет отключена горячая вода
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В центре Курска на 4 дня будет отключена горячая вода 

КурскТВ 12 часов назад
Специалисты «Квадры» проводят подготовительные работы к ремонту участка тепломагистрали по ул. Димитрова.
На время работ приостановлено горячее водоснабжение по следующим адресам: — ул. Семеновская, 75, 75а, 77, 79, 98; — ул. Гоголя, 25, 29а, 31, 36, 46, 47, 49/51, 53, 55; — ул. Димитрова, 68а, 70, 74, 76, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101; — ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 93, 95, 97, 99, 101,103, 105, — ул. Разина, 4, 8, 24; — ул. Халтурина, 19, 22.
Подачу горячей воды планируется возобновить во второй половине дня 18 сентября.
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