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СМИ: «Балтика» ищет замену тренеру Непомнящему
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СМИ: «Балтика» ищет замену тренеру Непомнящему 

Клопс.Ru 11 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Футбольный клуб «Балтика» ищет замену главному тренеру Валерию Непомнящему. Об этом пишет «Матч ТВ».
Как сообщает издание, у совета директоров есть список кандидатов. Среди них — нынешний наставник ФК «Сочи» Александр Точилин, который подтвердил, что получал предложение возглавить калининградскую команду.
Перестановки в тренерском штабе калининградцев произойдут после трёх ближайших матчей в ФНЛ 15, 19 и 23 сентября. Предстоящую игру «Балтика», занимающая с девятью очками 17-е место, проведёт в гостях с «Химками» под руководством Непомнящего. Имя нового главного тренера могут озвучить перед игрой на кубок России с «Локомотивом».
В ФК «Балтика» корреспонденту «Клопс» планы о смене наставника комментировать отказались. «В настоящий момент есть полное доверие к Валерию Непомнящему. Валерий Кузьмич готовит команду к субботнему матчу в Химках. Настраиваемся только на победу», — сказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.
"Балтика" проиграла последнюю домашнюю игру «Факелу» 0:2. Команда находится в нижней части турнирной таблицы.
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