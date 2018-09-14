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Шамиль Тарпищев: «К Медведеву претензий нет»
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Шамиль Тарпищев: «К Медведеву претензий нет» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 11 часов назад
Президент Федерации тенниса России и капитан сборной России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции подвел итоги встреч первого дня матча I группы плей-офф со командой Белоруссии.
— Не скажу, что Даниил играл плохо — просто неровно, — заявил Тарпищев. — Срывы на подаче были, сваливал в обмене ударов на короткие и терял позицию. Временами он напоминал свою лучшую игру. Небольшим преимущество стало более раннее возвращение белорусской команды, дававшее большую стабильность. Претензий нет — Медведев боролся, подача немножко давала сбой: но это факторы, зависимые от смены условий. Он владел инициативой, когда приобретал позиционное преимущество длинной игрой. Он пытался это сделать, но не позволила небольшая неровность.
— Что скажете об игре Хачанова?
— Карен играл поплотнее и увереннее подавал. Если бы это присутствовало в игре Даниила, была бы борьба.
— Допускаете замены перед следующими одиночными встречами?
— По заменам буду смотреть завтра на разминке, как они восстановятся. Если все будет нормально по состоянию, такой состав и оставим.
В первый день матча Россия — Белоруссия россиянин Карен Хачанов одолел Егора Герасимова, а белорус Илья Ивашко взял верх над Даниилом Медведевым. (Евгений Белоусов)
Все о теннисе — здесь.
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