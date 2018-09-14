Честер: Мы испытывали новые элементы на машине Нико

На узких улочках Сингапура машины Renault чувствуют себя неплохо, и в первой тренировке Нико Хюлкенберг был пятым, а Карлос Сайнс седьмым. Во второй, более важной тренировке, проходившей после заката, Сайнс выступил ещё лучше, а вот Нико прогрессировал не так быстро и откатился на десятую строчку.

Нико Хюлкенберг (10-й): «Пилотировать на этой трассе всегда здорово. Мы хорошо начали день, но затем не удалось добиться такого прогресса, как я надеялся. В частности, нужно внимательно изучить поведение задней части машины, но с другой стороны это означает, что мы чётко знаем, чем заняться перед третьей тренировкой и квалификацией. В целом позитивный день, но всегда хочется добиться большего».

Карлос Сайнс (6-й): «В целом пятница прошла достаточно просто, что в Сингапуре всегда хорошо. Проблем не возникло, мы выполнили намеченную программу. Я доволен работой машины, особенно на одном быстром круге. Есть области, над которыми нужно ещё поработать, особенно над длинными сериями, чтобы добиться большего к гонке. С износом шин тоже нужно разобраться, но в целом хороший день».

Ник Честер, технический директор: «Продуктивный день на трассе, которая, по нашим ожиданиям, должна была больше подойти нашей машине, чем несколько предыдущих. Мы установили новые элементы аэродинамики в районе боковых понтонов машины Нико. Собранные данные выглядят позитивно, так что завтра мы собираемся поставить их и Карлосу.

Как обычно в Сингапуре, первая тренировка здесь нерепрезентативна, так как проходит в гораздо более жарких условиях, чем вторая, квалификация и гонка, но мы чувствуем, что хорошо подготовились к оставшейся части уик-энда».