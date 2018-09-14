Korb3n: если исключить Virtus.pro, то все могут друг с другом бодаться

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов в эфире программы «Киберкотлеты» на радио Studio 21 объяснил, почему в СНГ возникло много конкурентоспособных команд и как большие отступные влияют на процесс формирования состава.

«При нынешней конкуренции, чтобы сейчас реально что-то показать… Сейчас не 2015 год, где было три с половиной команды на все СНГ, и бюджетов у этих команд было плюс/минус одинаково. При этом были две команды с хорошими составами, а остальные команды… ну там не было игроков, они набирали из того, что было. Сейчас конкуренция огромная. Если говорить банально про бюджеты — среднерыночные бюджеты в СНГ, я сейчас назову… у меня пальцев не хватит на руках, сколько есть организаций, у которых есть зарплаты. Это уже минимум десять команд. Тогда были четыре, из которых две нормальные, а две не очень нормальные, а сейчас — десять! И у всех, если исключить Virtus.pro, у которой состав на бумаге на голову выше всех остальных, и по результатам тоже, то остальные все плюс/минус могут друг с другом бодаться, потому что составы примерно одинаковой силы. Иногда в борьбу вступают не суммы какие-то, а просто личное отношение. Чаще всего имеет значение сам состав, если ты приглашаешь какого-то конкретного игрока. Если у тебя есть люди, с которыми он хочет играть, то он к тебе пойдет. Либо он, несмотря ни на что, идет в другую команду, где такие люди есть. Я далеко ходить не буду, в трансферное окно мы интересовались у Виктора GeneRaL Нигрини и Семена CeMaTheSlayeR Кривули. Они четко сказали, что хотят играть в своем стаке. Тогда еще ничего не было объявлено. Это было до всяких анонсов, но они тогда уже четко решили. Думаю, что любая организация из СНГ, кроме Virtus.pro, которая бы им написала, — она бы осталась ни с чем. Они бы сказали, что уже выбрали, где будут начинать следующий сезон. Именно тут сыграл фактор игроков и людей, в которых они верят и с которыми хотят сыграть в новом сезоне. И уже среднерыночными какими-то условиями их не переманить. Их нужно переманивать условиями, которые намного выше рынка», — заключил Белов.

В сезоне 2018/2019 за Team Empire будут выступать Заур Cooman Шахмурзаев, Владимир Chappie Кузьменко, Ярослав Miposhka Найдёнов, Олег sayuw Каленбет и Игорь Maden Моденов. Егор JotM Сурков занял тренерский пост.