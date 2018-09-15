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Маурицио Сарри: На данный момент Азар является лучшим футболистом континента
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Маурицио Сарри: На данный момент Азар является лучшим футболистом континента 

Советский спорт + ещё 8 16 минут назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Возможно. Я был уверен, что Азар является одним из лучших игроков Европы. Возможно, я ошибаюсь, и на данный момент он является лучшим футболистом континента. Кроме того, я уверен, что ему еще есть, куда прибавлять, — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».
Маурицио Сарри: Полагаю, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сильнее нас  Отметим, что в матче с «Кардиффом» Азар записал на свой счет хет-трик.
После этой игры «Челси» набрал 15 очков и вышел в лидеры АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей. В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом».
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