Маурицио Сарри: На данный момент Азар является лучшим футболистом континента

— Возможно. Я был уверен, что Азар является одним из лучших игроков Европы. Возможно, я ошибаюсь, и на данный момент он является лучшим футболистом континента. Кроме того, я уверен, что ему еще есть, куда прибавлять, — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

Маурицио Сарри: Полагаю, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сильнее нас Отметим, что в матче с «Кардиффом» Азар записал на свой счет хет-трик.

После этой игры «Челси» набрал 15 очков и вышел в лидеры АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей. В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом».