Как Артём Лукоянов язвит по поводу «Салавата Юлаева»

Больше всех достаётся уфимцам.

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов — один из самых острых на язык игроков КХЛ. Разговорчивый, весёлый, говорит, что думает — это всё о нём. Вот и после очередного «зелёного дерби», в котором казанцы совершили впечатляющий камбэк с 1:4 и победили по буллитам, Лукоянов привычно прошёлся по сопернику. «Ничего страшного не было. У „Салавата“ только одно звено есть, импортные в нём играют. Вышли не совсем собранные. Непонятно, почему всё нам залетает, а сопернику мы забить не можем. Это вообще самая чумовая победа в нынешнем сезоне. Такая победа доказывает, что у нашей команды есть характер».

У «Салавата», конечно, мощное легионерское звено, которое не первый год делает результат, но в этом сезоне главный лидер в Уфе — Антон Бурдасов . Поэтому многие такой фразе удивились. Мы решили вспомнить другие яркие комментарии Лукоянова, благо, за последние пару лет их набралось предостаточно. «Давно такого позора не было, просто стыдно» 1 сентября после оглушительного разгрома от СКА в матче открытия со счётом 1:6 Лукоянов не слишком литературно, зато честно выразил эмоции казанских игроков.

«Позорный счёт. И обоср***сь, и стыдно. Давно такого позора не было, первая игра — и… Не знаю, просто стыдно. Мы сегодня вышли, как на фигурное катание. До счёта 1:1 неплохо играли, соперник ничего особенного не создавал, а мы пытались что-то сделать. После 1:1 произошёл резкий переворот. Обидно проиграть этой команде, потому что мы выигрывали у СКА в прошлые годы, когда они были даже сильнее. А тут команда ничем не сильнее нас». Подобную лексику Лукоянов использовал и после побед. Например, над «Ладой» в сезоне-2016/17. «В третьем периоде опять какие-то ошибки непонятные — вели 4:1, нельзя до такого доводить. Опять, можно сказать, чуть не обо****ись, а бумаги-то нет. Мы не имели права проигрывать, тем более в Казани не так много игр у нас осталось — мы хотим радовать своего болельщика». «Не знаю, какая у ЦСКА машина, мы на своей доехали до Кубка Гагарина» Несколько месяцев назад, после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА, у Лукоянова были совсем другие настроения. «Не знаю, какая у ЦСКА машина, у нас есть своя машина. Мы на своей машине доехали до кубка Гагарина».

Ярче всего Артём выступает после матчей с «Салаватом Юлаевым». Наверное, принципиальность поединка даёт о себе знать. Он успел не раз пройтись и по Линусу Умарку, и по уфимским болельщикам.

«Все говорят, что мы симулянты, Умарк показывал Ткачёву знаки перед игрой? Да перестаньте! У Ткачёва перелом пальца. А кто у них не симулянт? Когда его бьёшь, он приседает. Это что — нормально, что ли? В НХЛ такое вообще не приветствуется. Тебя бьют, а ты нагибаешься. Это нормально?». «Не получается у нас обыграть именно „Салават“. С ними тяжело играть — у них там некоторые языком болтают, проще играть с командами, которые действуют в силовой манере. Всякие 67-е и 70-е номера там ездят, одному из них предложили подраться, не знаю, почему он отказался. Может, испугался». «Думаю, мы очень разозлили соперника, и сейчас нам будет непросто. Хотя в Уфе всегда нелегко играть, там публика не очень благоприятная, более агрессивный народ по сравнению с Татарстаном. Но нас не должно это напрягать».