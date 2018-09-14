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Данис Зарипов: До последнего верили в то, что сможем вытащить матч с «Салаватом Юлаевым»
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Данис Зарипов: До последнего верили в то, что сможем вытащить матч с «Салаватом Юлаевым» 

Советский спорт + ещё 1 10 часов назад
— Это хоккей. Здесь любая ошибка может изменить ход матча. Так сегодня и произошло. Мы до последнего верили в то, что сможем вытащить матч. Ребята все молодцы, не опускали носы. Забили один гол, второй. Пусть где-то был элемент случайности, но это хоккей, где часто такое происходит. Гол за голом и уже ничья, овертайм, буллиты. Победа, два очка и поехали дальше.
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— Что происходило в раздевалке после второго периода? — Ничего удивительного. Обычная картина: объясняли схемы, тактику. Все зависело от ребят, от команды, от того, как мы будем выкладываться и с каким напором будем лезть на ворота, — приводит слова Зарипова пресс-служба казанской команды.
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