Данис Зарипов: До последнего верили в то, что сможем вытащить матч с «Салаватом Юлаевым» 

— Это хоккей. Здесь любая ошибка может изменить ход матча. Так сегодня и произошло. Мы до последнего верили в то, что сможем вытащить матч. Ребята все молодцы, не опускали носы. Забили один гол, второй. Пусть где-то был элемент случайности, но это хоккей, где часто такое происходит. Гол за голом и уже ничья, овертайм, буллиты. Победа, два очка и поехали дальше.
Зинэтула Билялетдинов: По такой игре всегда бывают ошибки, но в целом команда действовала хорошо
— Что происходило в раздевалке после второго периода? — Ничего удивительного. Обычная картина: объясняли схемы, тактику. Все зависело от ребят, от команды, от того, как мы будем выкладываться и с каким напором будем лезть на ворота, — приводит слова Зарипова пресс-служба казанской команды.