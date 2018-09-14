Данис Зарипов: До последнего верили в то, что сможем вытащить матч с «Салаватом Юлаевым»

— Это хоккей. Здесь любая ошибка может изменить ход матча. Так сегодня и произошло. Мы до последнего верили в то, что сможем вытащить матч. Ребята все молодцы, не опускали носы. Забили один гол, второй. Пусть где-то был элемент случайности, но это хоккей, где часто такое происходит. Гол за голом и уже ничья, овертайм, буллиты. Победа, два очка и поехали дальше.

Зинэтула Билялетдинов : По такой игре всегда бывают ошибки, но в целом команда действовала хорошо