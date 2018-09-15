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«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф — 3:1. Видеообзор матча
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«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф — 3:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com + ещё 11 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Дортмунде завершился матч между местной «Боруссией» и «Айнтрахтом» из Франкфурта в рамках третьего тура немецкой Бундеслиги, который проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.
«Шмели» сумели открыть счёт ещё в первом тайме встречи — на 36-й минуте голом в ворота соперника отметился защитник Абду Диалло. Во второй половине матча — на 68-й минуте — счёт сравнял нападающий гостей Себастьян Аллер. Однако уже спустя четыре минуты «Боруссия» вновь вышла вперёд благодаря голу форварда Мариуса Вольфа. На 88-й минуте увеличил преимущество «шмелей» нападающий Пако Алькасер, тем самым установив окончательный счёт встречи — 3:1.
«Боруссия» благодаря победе над «Айнтрахтом» временно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, записав в свой актив семь очков. В свою очередь, франкфуртская команда расположилась на 10-й строчке с тремя очками.
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