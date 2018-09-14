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Человек-равновесие и как видеть цвет ушами: «Удивительные люди» живут среди нас
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Человек-равновесие и как видеть цвет ушами: «Удивительные люди» живут среди нас 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Заканчиваются последние приготовления к новому выпуску шоу «Удивительные люди», который покажет телеканал «Россия 1» в воскресенье, 16 сентября. Одна из интриг — замена в команде звездных гостей. Участники также удивят зрителей своими необычными способностями. О супергероях, которые незаметно живут среди нас, и о которых скоро узнает вся страна.
"Девочка на шаре" для этого участника шоу — не шедевр! Слишком просто. Человек-равновесие Руслан Гаврюшенко создал свой этюд, сбалансировав «девушку на камне».
— Уму непостижимо!
Только шокирующие номера в новом выпуске шоу «Удивительные люди».
Играть в шахматы под водой, без кислорода, и видеть цвет ушами. Как это возможно? В догадках теряются даже научные светила.
— Может быть, действительно, это очень тонкое восприятие звуков.
В третьем сезоне шоу «Удивительные люди» будут принимать участие лучшие мнемотехники со всего мира: они выйдут на сцену, и у них будет всего лишь пять минут, чтобы удивить своими сверхспособностями миллионы телезрителей. Даже самый простой реквизит здесь становится сложнейшим испытание для них.
Вот, кажется, простые кости. Выбрасываем, запоминаем комбинацию на кубиках. Это сможет сделать каждый, но что делать, когда таких комбинаций сразу сто?
Справится ли с заданием чемпион мира по мнемотехнике и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса из Германии?
"Только недавно мою книгу о человеческой памяти опубликовали на русском языке, и я буду очень рад показать свой талант российской публике, так что смотрите шоу «Удивительные люди»! Это будет незабываемо!" — обещает чемпион мира по мнемотехнике Борис Конрад.
Еще больше талантов сразу продемонстрируют «Удивительные люди» в борьбе за симпатии зрителей! Как нарисовать портрет по памяти без красок и карандаша на арбузе, как собрать кубик Рубика, одновременно балансируя, жонглируя и читая скороговорки на английском.
Новый выпуск программы об удивительных способностях человека смотрите в это воскресенье в 18-00 на телеканале «Россия».
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