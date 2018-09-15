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«Удивительные люди»: фридайвер-шахматист и математик-чечеточник
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«Удивительные люди»: фридайвер-шахматист и математик-чечеточник 

Вести.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
16 сентября в 18:00 на канале «Россия 1» — удивительно интересный выпуск «Удивительных людей». Человек-равновесие из Ессентуков. Девочка, которая видит ушами. Парень из Белгорода, который одновременно может балансировать на цилиндре, жонглировать кубиками Рубика и собирать их и при этом еще и читать скороговорки! Опаснейший номер от фридайвера-шахматиста из Москвы. Сможет ли он выиграть партию, находясь под водой без воздуха?
Так же в этом выпуске — чемпион мира по мнемотехникам из Германии, математик-чечеточник, количество степов в танце которого можно посчитать только при замедленном повторе! А еще удивительные картины… на арбузах.
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