«Удивительные люди»: фридайвер-шахматист и математик-чечеточник

16 сентября в 18:00 на канале «Россия 1» — удивительно интересный выпуск «Удивительных людей». Человек-равновесие из Ессентуков. Девочка, которая видит ушами. Парень из Белгорода, который одновременно может балансировать на цилиндре, жонглировать кубиками Рубика и собирать их и при этом еще и читать скороговорки! Опаснейший номер от фридайвера-шахматиста из Москвы. Сможет ли он выиграть партию, находясь под водой без воздуха?

Так же в этом выпуске — чемпион мира по мнемотехникам из Германии, математик-чечеточник, количество степов в танце которого можно посчитать только при замедленном повторе! А еще удивительные картины… на арбузах.