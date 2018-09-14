«Вы держитесь здесь»: подборка высказываний Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев, как будучи премьер-министром, так и на посту президента России, отличался хорошим чувством юмора. Чего стоит хотя бы его знаменитый рассказ о пришельцах в 2012 году. Журналист задал вопрос: правда ли, что новому президенту сразу приносят секретную папку со всеми тайнами мира? Дмитрий Медведев, сохраняя серьезный тон и выражение лица, раскрыл «тайну»:

— Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно», и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету, — не моргнув глазом рассказал Дмитрий Медведев. — Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий соответственно эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.

— Во главу угла должна быть выдвинута фигура самого спортсмена. Не федерации, которые у нас иногда большие и жирные, как коты, — подчеркнул председатель правительства.

В декабре 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики глава Ростеха , который тогда еще был «Ростехнологиями», Сергей Чемезов после выступления Дмитрия Медведева попросил слова, чтобы ответить на «реплику» президента. Медведев ответил весьма категорично.

«Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается».