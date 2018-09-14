«Вы держитесь здесь»: подборка высказываний Дмитрия Медведева 

Сегодня день рождения отмечает председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Вечерняя Москва» сделала подборку самых известных высказываний политика.
Дмитрий Медведев, как будучи премьер-министром, так и на посту президента России, отличался хорошим чувством юмора. Чего стоит хотя бы его знаменитый рассказ о пришельцах в 2012 году. Журналист задал вопрос: правда ли, что новому президенту сразу приносят секретную папку со всеми тайнами мира? Дмитрий Медведев, сохраняя серьезный тон и выражение лица, раскрыл «тайну»:
— Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно», и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету, — не моргнув глазом рассказал Дмитрий Медведев. — Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий соответственно эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.
— Во главу угла должна быть выдвинута фигура самого спортсмена. Не федерации, которые у нас иногда большие и жирные, как коты, — подчеркнул председатель правительства.
В декабре 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики глава Ростеха, который тогда еще был «Ростехнологиями», Сергей Чемезов после выступления Дмитрия Медведева попросил слова, чтобы ответить на «реплику» президента. Медведев ответил весьма категорично.
«Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается».