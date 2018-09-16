Генич: сдохну в подворотне, но к Уткину не обращусь

Генич прокомментировал победу «Матч ТВ» над командой блогеров, после чего резко отреагировал на комментарии пользователей-подростков в социальных сетях.

Вслед за этим Уткин предложил комментатору «Матч ТВ» вспомнить себя в детстве, и начался диалог, который перерос в конфликт.

"Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. «Волка ноги кормят» — в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил", — написал в итоге Генич.

При этом он добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.