Генич: сдохну в подворотне, но к Уткину не обращусь 

Спортивные комментаторы Константин Генич и Василий Уткин поссорились в твиттере, передает "Советский спорт".
Генич прокомментировал победу «Матч ТВ» над командой блогеров, после чего резко отреагировал на комментарии пользователей-подростков в социальных сетях.
Вслед за этим Уткин предложил комментатору «Матч ТВ» вспомнить себя в детстве, и начался диалог, который перерос в конфликт.
"Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. «Волка ноги кормят» — в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил", — написал в итоге Генич.
При этом он добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.
Ранее Уткин сравнил успешный период в карьере футболиста "Зенита" Артема Дзюбы с анекдотом.