Комментатор Генич: к Уткину больше никогда не обращусь

Генич прокомментировал победу «Матч ТВ» над командой блоггеров, после чего отреагировал на комментарии пользователей.

Вслед за этим Уткин предложил Геничу вспомнить себя в детстве, на что последний жёстко ответил.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. «Волка ноги кормят» — в данном случае руки и клики. К Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», — написал Генич после продолжительной дискуссии с Уткиным.

При этом он добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.

Ранее Уткин сравнил «Локомотив» с медленно тонущим «Титаником».