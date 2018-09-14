Прогноз на матч Интер — Парма: справится ли команда Спаллетти с пармезанцами

«Интер» — «Парма». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (15.09.2018, 16:00 мск).

В субботу четвёртый тур итальянской Серии А откроется в Милане, где местный «Интер» на «Сан-Сиро» сыграет с «Пармой». Обе команды не лучшим образом начали сезон, поэтому очень нуждаются в очках. Пармезанцев здесь, конечно, вполне устроила бы ничья, миланцам же нужна только победа. Букмекеры видят большим фаворитом этого матча хозяев, что видно из предлагаемых коэффициентов.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.29, X — 6.00, П2 — 13.75. ТБ 2,5 — 1.65, ТМ 2,5 — 2.44.

Команда

"Интер"

"Парма"

"Интер"

Команда Лучано Спаллетти получила далеко не самый сложный календарь в начале чемпионата, но воспользоваться им не удалось. В первом туре «нерадзурри» проиграли в гостях «Сассуоло» (0:1) — тому самому, которому «Интер» проигрывает регулярно в последние годы, и никак не может переломить эту тенденцию. После этого миланцы должны были обыгрывать дома «Торино» (2:2), и в этом мало кто сомневался, когда они выиграли первый тайм в два гола, но после перерыва «Интер» растерял преимущество и довольствовался ничьей. В третьем же туре команду Спалетти прорвало. В выездном матче с «Болоньей» (3:0) за «чёрно-синих» дебютировал Наингголан, который и забил победный гол в середине второго тайма, после чего Кандрева и Перишич на контратаках довели счёт до крупного.

Не сыграет: Лаутаро Мартинес (травмирован).

"Парма"

Пармезанцы не лучшим образом начали свои выступления в элите итальянского футбола после 3-летнего отсутствия в Серии А. Хотя в первом матче команда Роберто Д'Аверсы была близка в домашней победе над «Удинезе» (2:2), где к середине второго тайма вела в счёте в два гола, но в итоге сыграла лишь вничью. Во втором туре «Парма» слабовато выглядела в выездном матче со СПАЛом (0:1), что закончилось заслуженным поражением. Перед уходом на двухнедельную паузу пармезанцы с вдохновением и максимальной самоотдачей играли дома с «Ювентусом» (1:2), заслужив много комплиментов в свой адрес, но не очков, так как класс туринцев намного выше, чем у нынешней «Пармы».

Не сыграют: Эмануэле Калайо (дисквалифицирован). Альберто Грасси, Маттео Скоццарелла, Джанни Мунари, Якопо Дези и Джонатан Бьябьяни (травмированы).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Интер» — «Парма» можно будет на телеканале «Матч! Футбол 2», начиная с 15:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Интер" имеет небольшое преимущество над «Пармой» по статистике личных встреч: +22=16-18, разница мячей — 77:71. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне 2014/2015 — тогда пармезанцы победили у себя дома 2:0, а в Милане была зафиксирована ничья 1:1 Интересные факты

"Интер" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах Серии А (+0=1-2, 5:7);

В последних пяти домашних матчах «Интера» в Серии А забивалось не менее трёх голов (+2=1-2, 12:7);

"Интер" имеет 16-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Пармой» (+10=6-0, 36:13);

В пяти из последних шести очных матчах «Интера» с «Пармой» забивалось не более двух голов (+2=2-2, 7:7);

"Парма" не выиграла ни одного из четырёх сыгранных матчей в этом сезоне (+0=1-3, 3:6);

"Парма" имеет 9-матчевую безвыигрышную серию в матчах Серии А, причём в восьми из них пармезанцы пропускали не менее двух голов (+0=4-5, 9:22);

"Парма" имеет 18-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах Серии А (+0=4-14, 11:46).