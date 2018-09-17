Прогноз на матч Интер — Тоттенхэм: Лига чемпионов возвращается в Милан

«Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (18.09.2018, 19:55 мск).

Лига чемпионов возвращается на миланский «Сан-Сиро» впервые с сезона 2013/2014, когда в главном клубном турнире континента играл «Милан». Теперь в ЛЧ возвращается «Интер», который начнёт свои выступления с матча против английского «Тоттенхэма». Обе команды в не лучшем настроении подходят к очной битве, проиграв последние матчи в своих национальных чемпионатах, и теперь надеются реабилитироваться на евроарене. Букмекеры в этой паре фаворита не видят, предлагая на каждый исход примерно равные коэффициенты.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.97, X — 3.30, П2 — 2.63. ТБ 2,5 — 2.12, ТМ 2,5 — 1.82.

"Интер"

"Интер" вернулся в Лигу чемпионов впервые с сезона 2011/2012 — тогда «нерадзурри» под руководством Клаудио Раньери вылетели в 1/8 финала от «Марселя». Но попали сюда миланцы чудом, вырвав победу в последнем туре Серии А в гостях над «Лацио» (2:3), хотя они проигрывали до 78-й минуты, но Икарди и Весино смогли в течение трёх минут перевернуть всё с ног на голову. В межсезонье «Интер» приобрёл нескольких дорогостоящих новичков и существенно расширил состав, чтобы была возможность проводить ротацию состава, в условиях борьбы на несколько фронтов.

Начала сезон команда Лучано Спаллетти с выездного поражения от самого неудобного соперника последних лет — «Сассуоло» (0:1). Затем «чёрно-синие» довольствовались лишь ничьей в домашнем матче с «Торино» (2:2), хотя после первого тайма вели в счёте в два гола. Далее была крупная выездная победа над «Болоньей» (3:0), хотя и она не получилась простой — первый гол Наингголан забил лишь в середине второго тайма, а остальные два были забиты на контратаках. Затем игроки съездили в свои национальные сборные, вернулись уставшими, Спаллетти пытался дать отдых своим ключевым исполнителям, но это обернулось домашним поражением от «Пармы» (0:1) в минувшую субботу.

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"Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" может называть себя уже завсегдатаем Лиги чемпионов, третий сезон кряду выступая на групповом этапе этого турнира. С каждым сезоном «шпоры» прогрессируют, и в этом футбольном году они настроены бороться за трофеи. Начала новый сезон команда Маурисио Почеттино трёх побед кряду. Сперва в гостях был переигран «Ньюкасл» (2:1), затем дома удалось разделаться с «Фулхэмом» (3:1), а после этого и вовсе на «Олд Траффорде» был разгромлен "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Ничего не предвещало беды, как вдруг лондонцы проиграли в гостях «Уотфорду» (1:2), показав весьма блеклую и прямолинейную игру. Хотя в дебюте второго тайма именно «шпоры» открыли счёт, но его оказалось недостаточно даже для ничьей. В прошлую же субботу «Тоттенхэм» проиграл дома «Ливерпулю» (1:2), где сумел забить лишь гол престижа на последних секундах встречи.

По-прежнему вне игры у лондонцев остаются Льорис и Сиссоко, зато есть надежда, что Деле Алли вернётся в состав после травмы.

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Где смотреть матч

В 19:40 прямая трансляция со стадиона «Сан-Сиро» начнётся на телеканале «Матч! Футбол 1». Текстовая трансляция матча «Интер» — «Тоттенхэм» состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Матчи между «Интером» и «Тоттенхэмом» ранее всегда получались яркими и результативными. В сезоне 2010/2011 команды играли в одной группе Лиги чемпионов, и тогда миланцы дома обыграли лондонцев со счётом 4:3, играя почти весь матч в большинстве, а в Англии победил «Тоттенхэм» со счётом 3:1 — тогда один из голов забил Павлюченко. В сезоне 2012/2013 команды играли в 1/8 финала Лиги Европы, и тогда команды умудрились обменяться домашними победами со счётом 3:0. В дополнительное время был обмен голами, и дальше прошли «шпоры», так как ответная встреча игралась в Милане. Также в августе 2016-го года команды сыграли товарищеский матч в Норвегии, в котором команда Почеттино разгромила «Интер» со счётом 6:1.

Интересные факты

"Интер" выиграл лишь 1 матч из сыгранных четырёх в нынешнем сезоне (+1=1-2, 5:4);

"Интер" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах (+0=1-3, 5:10);

"Интер" пропускал в каждом из последних пяти матчей ЛЧ (+2=1-2, 6:6);

"Интер" имеет 13-матчевую безничейную серию в домашних матчах ЛЧ (+9=0-4, 24:16);

В предыдущих пяти очных матчах «Интера» и «Тоттенхэма» забивалось не менее трёх голов (+2=0-3, 10:16);

"Тоттенхэм" проиграл два последних своих матча (+0=0-2, 2:4);

"Тоттенхэм" имеет 10-матчевую безничейную серию (+6=0-4, 19:13);

В девяти из последних десяти матчей «Тоттенхэма» в ЛЧ забивалось не менее трёх голов (+6=2-2, 22:11);

"Тоттенхэм" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах ЛЧ (+2=2-0, 8:4).