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«Ницца» без Балотелли победила «Ренн» в Лиге 1
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«Ницца» без Балотелли победила «Ренн» в Лиге 1 

Чемпионат.com + ещё 3 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Ницца» обыграла «Ренн» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Ренн» вышел вперёд на 58-й минуте благодаря автоголу защитника «Ниццы» Маланга Сарра. Хозяева забили оба гола в концовке игры — отличились хавбеки Аллан Сент-Максимен и Пьерр Лис-Мелу. Две результативные передачи на свой счёт записал нападающий Мизьян Маолида.
Стоит отметить, что в игре не принимал участия форвард «Ниццы» Марио Балотелли, который накануне был исключён из состава команды из-за лишнего веста.
«Ренн», набрав 8 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице первенства Франции, «Ницца» (5) — на 13-й строчке.
В следующем туре «Ренн» на своём поле примет «ПСЖ» (23 сентября), «Ницца» на выезде сыграет с «Монпелье» (22 сентября).
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