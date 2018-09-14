Хохлов: «Есть неудовлетворенность, что не дожали „Локомотив“

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:1) в эфире канала «Наш Футбол».

— Хочу поздравить вас с отличной игрой. По крайне мере, такой она была для зрителей. Какой она была для вас? Можно ли сейчас, после того, как эмоции немножко ушли, отметить, что «Динамо» довольно результатом?

— Вы знаете, если до игры спросили, может быть, и да. Судя по тому, как развивался второй тайм, у нас побольше было моментов, могли реализовать. В некоторых моментах игроки немножко увлекались и шли в атаку большими силами, и была вероятность пропустить контратаку. Вот этого не стоило делать. Но в принципе можно сказать, что очко в актив.

— Если говорить про начало этого матча, вы планировали такую атакующую агрессию с первых минут?

— Мы планировали, что «Локомотив» будет большими силами атаковать, нам надо было компактно сыграть верхней пятеркой полузащитников и при срыве атаки соперника быстро выбегать в зоны, пользоваться ими, потому что понимали, что крайние защитники «Локомотива» высоко играют, там зоны есть. Два центральных сразу не встречают. Нам нужно было, как пружина, разжиматься и ловить их на контратаке сначала. А потом смотреть по ситуации.

— Понятно, что Соу — это очень большая потеря. В его отсутствие довольны, как выглядел центр поля?

— В принципе, да. Я не могу сказать, что мы какие-то моменты с центра поля дали создать. Опять же наступили на собственные грабли, с которых один гол нам и забили. Немножко не успевали в некоторых моментах и фолили на сопернике, а стандарты у «Локомотива» отличные.

— У Мигела Кардозу, я так понимаю, есть традиция начинать в новых командах с забитого гола. Я так понимаю, что он и мяч забрал себе на память, в котором он забил в первом же матче. На вас он сегодня произвел впечатление?

— Он уже играл и в прошлой игре выходил. В стартовом составе? В принципе, забил — хорошо. Отличный старт, главное, чтобы так дальше продолжалось, потому что может не хватить некоторых игроков на 90 минут, что и происходило, потому что Тони Шуньич приехал, два дня у него было на отдых, замену попросил. Кардозу еще не на 100% готов. Можно сказать, что особенно второй тайм можно занести в актив.

— Жоаозиньо сегодня сыграл на трех позициях. Как оцените его выступление?

— Для Жоаозиньо позиция, где он начинал, знакома. Я не могу сказать, что он часто там играл, но у него был такой опыт. Ближе к концовке встречи он перешел на свой фланг, сыграл продуктивно, обострял и бил по воротам, атаки разгонял и навесы делал, то есть сыграл хорошо.

— По пятибалльной системе сколько сегодня поставите?

— Я не буду оценивать по какой-то шкале. Молодцы ребята. Единственное, что есть некая неудовлетворенность, что не дожали соперника, играя в большинстве.