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Шунин: не смотрел повтор, но по ощущениям «Локомотив» забил из офсайда
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Шунин: не смотрел повтор, но по ощущениям «Локомотив» забил из офсайда 

Чемпионат.com + ещё 9 10 часов назад
Фото: ТАСС
Вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил выступление команды в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также выразил уверенность, что новичок клуба Мигел Кардозу, отметившийся голом в ворота «железнодорожников», поможет бело-голубым по ходу чемпионата.
«В первом тайме забили быстрый гол, пропустили со стандарта. Во втором тайме были моменты, чтобы забить. По ощущениям в голе «Локомотива» был офсайд. Но я не смотрел повтор, там может быть всё по-другому.
Я не успел потренироваться с Кардозой, потому что был в сборной. Мне кажется, он хороший игрок. Он очень нам поможет. Я с удовольствием вышел игру после сборной, играли против хорошей команды на хорошем стадионе. Мы выходим играть и бороться за очки. Жаль, не удалось забить.
В сборной отличная атмосфера, хотел себя проявить. Видно, что все заряжены на результат. У Рауша отличные подачи и он это доказывает. Вас не должны удивлять его голевые передачи», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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