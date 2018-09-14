Шунин: не смотрел повтор, но по ощущениям «Локомотив» забил из офсайда

Вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил выступление команды в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также выразил уверенность, что новичок клуба Мигел Кардозу, отметившийся голом в ворота «железнодорожников», поможет бело-голубым по ходу чемпионата.

«В первом тайме забили быстрый гол, пропустили со стандарта. Во втором тайме были моменты, чтобы забить. По ощущениям в голе «Локомотива» был офсайд. Но я не смотрел повтор, там может быть всё по-другому.

Я не успел потренироваться с Кардозой, потому что был в сборной. Мне кажется, он хороший игрок. Он очень нам поможет. Я с удовольствием вышел игру после сборной, играли против хорошей команды на хорошем стадионе. Мы выходим играть и бороться за очки. Жаль, не удалось забить.