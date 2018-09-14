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«Ницца» обыграла «Ренн»
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«Ницца» обыграла «Ренн» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
«Ницца» обыграла «Ренн» в матче 5-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил полузащитник Пьер Ле Мелу.
Чемпионат Франции
Лига 1  5-й тур  "Ницца" — «Ренн» — 2:1 (0:0)
Голы: М. Сарр, 58 — в свои ворота (0:1). Сен-Максимен, 77 (1:1). Ле Мелу, 89 (2:1).
Нереализованный пенальти: Буриго, 20 (вратарь).
"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Аталь, 62), М. Сарр, Эрелль, Коли, Сиприен, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Маолида (Боскальи, 90+2).
"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер (Желен, 15), Да Силва, Бенсебаини, Гренье, Андре, Буриго (И. Сарр, 68), Дель Кастильо, Леа Силики, Сьебатше (Ньянг, 86).
Предупреждения: Эрелль, 40. Леа Силики, 45+1. Данте, 60. Аталь, 74. Тамез, 79.
Судья: Мигельгорри (Франция).
14 сентября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Ницца — Ренн
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