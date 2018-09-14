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Макс Ферстаппен: Мы слишком много уступаем лидерам
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Макс Ферстаппен: Мы слишком много уступаем лидерам 

F1News.ru 9 часов назад
Фото: F1News.ru
В прошлом году Макс Ферстаппен показал второе время на квалификации в Сингапуре, но после пятничных тренировок был настроен скептически…
Вопрос: Вы довольны итогами дня?
Макс Ферстаппен: Да, сегодня тепло и приятно. Всё в порядке, но мы всё равно можем сделать машину быстрее. Сегодня не лучший день, по крайней мере для меня. Вторая тренировка могла пройти лучше: на короткой серии кругов возникли проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Посмотрим, что изменится завтра. Сомневаюсь, что нам хватит скорости, чтобы побороться за поул, но мы постараемся оптимизировать машину.
Вопрос: Допускаете ли вы возможность квалифицироваться на UltraSoft?
Макс Ферстаппен: Не знаю. Я не думал об этом.
Вопрос: В прошлом году вы показали второе время в квалификации. Удастся ли повторить этот результат?
Макс Ферстаппен: На этот раз будет сложнее, но я попытаюсь. Сейчас мы слишком много уступаем лидерам, но у нас ещё есть время на работу с машиной. Посмотрим.
Вопрос: Вы сомневаетесь в этом, потому что показали отличный гоночный темп, но не были быстры во время имитации квалификации? Каков потенциал машины?
Макс Ферстаппен: Как я сказал, нам нужно ещё поработать с машиной, её поведение нас не вполне устраивает.
Вопрос: В первой сессии всё выглядело лучше, чем во второй…
Макс Ферстаппен: Всегда сложно судить о первой сессии: первые круги, трасса скользкая. Во второй тренировке всё выглядело неплохо, но я не вполне доволен поведением машины на короткой серии кругов. Мы проанализируем ситуацию.
Вопрос: Что вы думаете о работе резины?
Макс Ферстаппен: Шины HyperSoft на длинной серии кругов очень быстро изнашиваются. Но два других состава работают неплохо.
Вопрос: Почему эта трасса настолько сложна для гонщиков?
Макс Ферстаппен: Дело в высокой влажности и нехватке времени на отдых. Даже на прямых много кочек и несколько поребриков, поэтому нет возможности расслабить руки — надо постоянно работать.
Вопрос: Для вас это наиболее сложный этап?
Макс Ферстаппен: Если говорить о физической нагрузке — да, это самый сложный этап.
Вопрос: Вы жаловались на какие-то проблемы с машиной?
Макс Ферстаппен: Я не знаю, что произошло. Я уже сталкивался с подобным прежде — надеюсь, всё починят.
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