Макс Ферстаппен: Мы слишком много уступаем лидерам

В прошлом году Макс Ферстаппен показал второе время на квалификации в Сингапуре, но после пятничных тренировок был настроен скептически…

Вопрос: Вы довольны итогами дня?

Макс Ферстаппен: Да, сегодня тепло и приятно. Всё в порядке, но мы всё равно можем сделать машину быстрее. Сегодня не лучший день, по крайней мере для меня. Вторая тренировка могла пройти лучше: на короткой серии кругов возникли проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Посмотрим, что изменится завтра. Сомневаюсь, что нам хватит скорости, чтобы побороться за поул, но мы постараемся оптимизировать машину.

Вопрос: Допускаете ли вы возможность квалифицироваться на UltraSoft?

Макс Ферстаппен: Не знаю. Я не думал об этом.

Вопрос: В прошлом году вы показали второе время в квалификации. Удастся ли повторить этот результат?

Макс Ферстаппен: На этот раз будет сложнее, но я попытаюсь. Сейчас мы слишком много уступаем лидерам, но у нас ещё есть время на работу с машиной. Посмотрим.

Вопрос: Вы сомневаетесь в этом, потому что показали отличный гоночный темп, но не были быстры во время имитации квалификации? Каков потенциал машины?

Макс Ферстаппен: Как я сказал, нам нужно ещё поработать с машиной, её поведение нас не вполне устраивает.

Вопрос: В первой сессии всё выглядело лучше, чем во второй…

Макс Ферстаппен: Всегда сложно судить о первой сессии: первые круги, трасса скользкая. Во второй тренировке всё выглядело неплохо, но я не вполне доволен поведением машины на короткой серии кругов. Мы проанализируем ситуацию.

Вопрос: Что вы думаете о работе резины?

Макс Ферстаппен: Шины HyperSoft на длинной серии кругов очень быстро изнашиваются. Но два других состава работают неплохо.

Вопрос: Почему эта трасса настолько сложна для гонщиков?

Макс Ферстаппен: Дело в высокой влажности и нехватке времени на отдых. Даже на прямых много кочек и несколько поребриков, поэтому нет возможности расслабить руки — надо постоянно работать.

Вопрос: Для вас это наиболее сложный этап?

Макс Ферстаппен: Если говорить о физической нагрузке — да, это самый сложный этап.

Вопрос: Вы жаловались на какие-то проблемы с машиной?

Макс Ферстаппен: Я не знаю, что произошло. Я уже сталкивался с подобным прежде — надеюсь, всё починят.