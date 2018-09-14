Илья Геркус: «Удаление Крыховяка — спорное»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что считает спорным удаление хавбека Гжегожа Крыховяка в матче 7-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Крыховяка оштрафуете за удаление?

— За что? Господь с вами! Там перед ним фолил Рауш! Спорное удаление, на мой взгляд. Вторая желтая — очень сильно на усмотрение арбитра. За что штрафовать Крыховяка? Разве у него было неспортивное поведение?

— За фол.

— За будто бы фол… Ну и что? Он же не ругался, не плюнул, не кинул ни в кого мяч. Он играл, боролся. Но судья усмотрел нарушение. Это вопрос к арбитру скорее. Крыховяк был одним из лучших на поле. Если не лучший. ( Виталий Айрапетов

Полностью интервью с Геркусом — здесь

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