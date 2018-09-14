Прогноз на матч Наполи — Фиорентина: по силам ли «фиалкам» закрепиться среди лидеров

«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (15.09.2018, 19:00 мск).

Поединок в Неаполе претендует на статус центрального в четвёртом туре итальянской Серии А. «Наполи» и «Фиорентина» имеют по 6 набранных очков, но если неаполитанцы набрали их после трёх матчей, то флорентийцы провели только 2 игры, то есть «фиалки» пока что остаются без очковых потерь. Но букмекеры сегодня практически уверены, что команда Стефано Пиоли победить не сможет, считая хозяев фаворитом этой встречи.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.62, X — 4.40, П2 — 5.90. ТБ 2,5 — 1.65, ТМ 2,5 — 2.44.

Команда

"Фиорентина"

"Наполи"

"Наполи"

"Наполи" с Карло Анчелотти получил непростой календарь на старте нынешнего сезона. Уже в первом матче сезона неаполитанцам пришлось играть на выезде против пятой команды прошлого сезона «Лацио» (2:1), где сумел вытащить сложнейшую волевую победу. Затем «адзурри» в первом домашнем матче поставили себя в ещё более сложное положение, уступая к началу второго тайма в два гола, но снова на характере вырвали победу над «Миланом» (3:2). В третьем туре сил на подвиги у неаполитанцев уже не осталось, и они с треском проиграли в гостях «Сампдории» (0:3)

"Фиорентина"

Стефано Пиоли заложил крепкий фундамент в «Фиорентине» в прошлом сезоне. Было понятно, что в нынешнем сезоне флорентийцы будут весьма конкурентоспособны, и как минимум будут бороться за место в Лиге Европы на следующий сезон. Матч первого тура с «Сампдорией» «фиалки» сыграют только в ближайший мидуик, так как в Генуе тогда был день траура. Поэтому начала чемпионат команда Пиоли домашним матчем, в котором разнесла «Кьево» (6:1). Перед уходом на двухнедельную паузу «Фиорентина» в ещё одном домашнем матче минимально обыграла «Удинезе» (1:0), хотя по игре владела большим преимуществом, которое удалось воплотить в гол только в середине второго тайма, когда Бенасси забил с передачи Кьезы.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть трансляцию из Неаполя можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2» — её старт запланирован на 18:55 по московскому времени. Текстовая трансляция матча «Наполи» — «Фиорентина» будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Наполи" чуть-чуть уступает «Фиорентине» по статистике личных встреч: +49=40-52, разница мячей — 151:175. Хотя если брать последние 5 лет, то можно увидеть большое преимущество на стороне неаполитанцев. Что правда, в прошлом сезоне «Наполи» не смог забить и гола в ворота «фиалок», сыграв вничью 0:0 дома, и с треском проиграв 0:3 во Флоренции.

Интересные факты

"Наполи" выиграл 4 матча из последних пяти в Серии А (+4=0-1, 9:7);

"Наполи" забивал не менее двух голов в каждом из последних пяти домашних матчей в Серии А (+4=1-0, 13:8);

"Наполи" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Фиорентиной» (+4=1-0, 10:2);

"Фиорентина" выиграла 4 выездных матча из последних шести в Серии А (+4=0-2, 10:9).