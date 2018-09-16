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Алонсо: Новые машины позволят вести острую борьбу
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Алонсо: Новые машины позволят вести острую борьбу 

F1News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: F1News.ru
На этой неделе Росс Браун представили концепцию машины Формулы 1, которая появится на трассах в 2021 году. Создавая её, инженеры стремились сократить снижение прижимной силы в ситуации, когда гонщик вплотную следует за машиной соперника. Фернандо Алонсо заявил, что подобные сложности были на протяжении всей его карьеры, и рад, что в Формуле 1 используется опыт других серий.
Фернандо Алонсо: «Преследовать соперников всегда было сложно — думаю, это характерно для Формулы 1. У меня нет ощущения, что сейчас сложнее, чем, например, в 2004-м или 2005-м. Возможно, с 2010-го по 2016-й в этом плане было немного проще. Но проблемы вновь усугубились после того, как в прошлом году появилось широкое заднее антикрыло и широкие шины.
Если в Liberty Media провели исследование, всё проверили и точно знают, что в будущем ситуация изменится к лучшему, значит, можно пойти по этому пути. Машина нового поколения выглядит иначе и больше напоминает технику IndyCar. Судя по всему, она позволит вести более плотную борьбу. Хорошо, что в Формуле 1 копируют идеи, которые уже работают».
Напарник испанца Стоффель Вандорн предположил, что в итоге машины могут отличаться от представленной концепции: «Новая машина сильно отличается от техники текущего поколения. Но мне кажется, ещё неизвестно, останется ли она такой в 2021-м. До этого ещё два года, а в Формуле 1 что-то меняется каждый день».
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