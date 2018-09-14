И. Воробьёв: когда СКА будет готов на 100 процентов, я вам сообщу об этом

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги победного матча со «Спартком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, приятно закончить домашнюю серию победой. Есть над чем работать, немного перестраиваемся. Будем работать. Якупов присел в концовке? Мы вели в один гол, а нам надо было сыграть по заданию, а Якупов больше атакующего плана игрок. Кроме голов команде в большинстве не хватает точных бросков. Когда команда будет готова на 100 процентов, я вам скажу.

Ротация вызвана несколькими факторами — это и спортивным принципом, и ребята должны играть. Звено Каблукова здорово играло, но уже поднаелись, поэтому дали им отдохнуть. Звено Коскиранты довольно прилично выполнило их функцию. Может ли ротация поселить в команде нервозность? У нас есть план, ротация. Мы с ребятами разговариваем на эту тему.

Кручинин вообще — центральный, поэтому хотели посмотреть, как у него будет получаться. Рыков так плох, что ещё не провёл ни одного матча? Рыков не плох, но пока вот так», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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