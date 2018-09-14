Воробьев: «Якупова посадили в третьем периоде, потому что надо было сыграть по заданию»

«Хорошая игра. Приятно домашнюю серию закончить победой. Есть над чем работать. Немножко перестраиваемся. Почему Якупова посадили в третьем периоде? Мы в один гол вели, надо было сыграть по заданию. Наиль более атакующего плана игрок. В большинстве СКА не хватает точных бросков и голов. Ротация? Спортивный принцип, и ребята должны играть. Если говорить про звено Каблукова, то они здорово смотрелось. Но сейчас четвертая подряд игра, они подустали. Дергачев, Коскиранта и Плотников справились в матче со «Спартаком» с их обязанностями.

Может ли ротация плохо повлиять на команду? Думать можно много чего. У нас есть план. С ребятами мы разговариваем. Кручинин вообще центральный нападающий, просто в «Тракторе» в прошлом году он играл с краю. Хотели сегодня посмотреть, как у него получится в центре. Рыков так плохо, что единственный, кто не сыграл в этом сезоне? Рыков не плох, просто пока вот так», — передает слова Воробьева корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева

СКА обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд в КХЛ