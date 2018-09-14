Антон Шунин: «В сборной отличная атмосфера. Видно, что все заряжены на результат»

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин после матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) рассказал об атмосфере в национальной команде и мотивации «железнодорожников».

— Как тяжело возвращаться после сборной?

— Отлично. Хороший соперник, стадион, болельщики.

— Хотели реабилитироваться за 0:4 от «Локо» в прошлом сезоне?

— Многое говорят перед каждой игрой, мы всегда выходим играть, побеждать, бороться. Жаль, что в концовке не удалось забить.

— Как вам атмосфера в сборной?

— Отличная. Хотел там себя проявить. Видно, что все заряжены на результат.

— Рауш отдал очередную голевую передачу. Выходит на пик формы?