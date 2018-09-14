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Антон Шунин: «В сборной отличная атмосфера. Видно, что все заряжены на результат»
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Антон Шунин: «В сборной отличная атмосфера. Видно, что все заряжены на результат» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин после матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) рассказал об атмосфере в национальной команде и мотивации «железнодорожников».
— Как тяжело возвращаться после сборной?
— Отлично. Хороший соперник, стадион, болельщики.
— Хотели реабилитироваться за 0:4 от «Локо» в прошлом сезоне?
— Многое говорят перед каждой игрой, мы всегда выходим играть, побеждать, бороться. Жаль, что в концовке не удалось забить.
— Как вам атмосфера в сборной?
— Отличная. Хотел там себя проявить. Видно, что все заряжены на результат.
— Рауш отдал очередную голевую передачу. Выходит на пик формы?
— У Рауша отличные подачи. Вас не должно это удивлять. (Ярослав СУСОВ)
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