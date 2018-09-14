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Дацюк: Гусев прибавляет по сравнению с прошлым сезоном
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Дацюк: Гусев прибавляет по сравнению с прошлым сезоном 

Чемпионат.com + ещё 1 9 часов назад
Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1).
«Сейчас все борются за очки, более серьёзно готовятся, чем на «предсезонке», тем более к СКА. Гусев, конечно, прибавляет по сравнению с прошлым сезоном. Выигрывает борьбу, больше сохраняет шайбу, больше бросает. Он не стоит на месте, развивается. Вы у него спросите, интересно ли ему играть, не могу отвечать за других.
Может показаться, что нам сегодня хватило только второго периода. Игра была напряжённая все три периода. «Спартак» хорошо катался, мобильно. Мы мало бросали, плюс надо закрывать вратаря, тем более хороший вратарь.
Наше звено придерживается одного стиля независимо от того, кто с нами играет, Якупов или Дергачёв. Больше подержать шайбу, больше атаковать, создать угрозу. Не всегда получается, как вы уже заметили после шести игр.
Не сказать, что довольны результатом серии. И не сказать, что довольны игрой. Думаю, мы будем прибавлять от каждой игры, будем увереннее и сильнее. Не кажется, что Якупов иногда торопится. Он по натуре хочет забивать, атаковать, это его стиль. В звене должен быть игрок, который всё время создаёт угрозу, лезет на ворота, старается бросить, забить.
За команду из родного города («Автомобилист») я рад, у них хороший состав, хорошие спонсоры и хорошие болельщики. Думаю, они покажут достойную игру, сезон длинный», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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