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«Бавария» нацелилась на африканского нападающего
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«Бавария» нацелилась на африканского нападающего 

Soccer News 9 часов назад
Фото: Soccer News
Форвард лиссабонского «Спортинга» Желсон Дала попал в сферу интересов «Баварии».
Как сообщает A Bola, мюнхенцы попробуют заполучить игрока в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что на 22-летнего Желсона также претендуют «Нюрнберг» и «Ливерпуль».
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