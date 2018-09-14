«Бавария» нацелилась на африканского нападающего

Форвард лиссабонского «Спортинга» Желсон Дала попал в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает A Bola, мюнхенцы попробуют заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что на 22-летнего Желсона также претендуют «Нюрнберг» и «Ливерпуль».