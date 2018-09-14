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Илья Воробьев: Приятно закончить домашнюю серию победой
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Илья Воробьев: Приятно закончить домашнюю серию победой 

Советский спорт + ещё 1 8 часов назад
— Спасибо болельщикам, что пришли, приятно закончить домашнюю серию победой. Есть над чем работать, немножко перестраиваемся, есть моменты, которые надо поправлять. Будем работать.
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Почему Якупов «присел» в концовке? Мы в один гол вели, нам надо было сыграть по заданию, а он больше атакующего плана игрок. На сколько процентов она готова сейчас? Когда будет сто, я вам скажу.
Чем вызвана такая ротация? Здесь несколько факторов. Это и спортивный принцип, и ребята должны играть. Если говорить про звено Тихонов-Каблуков-Кетов, то они играли здорово, но сейчас четвертая игра за восемь дней — тоже чуть поднаелись. Сегодня они отдохнули, и другое звено — Коскиранта, Дергачев и Плотников — выполнило их функцию довольно прилично, — приводит слова Воробьева пресс-служба СКА.
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