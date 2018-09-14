Илья Воробьев: Приятно закончить домашнюю серию победой

— Спасибо болельщикам, что пришли, приятно закончить домашнюю серию победой. Есть над чем работать, немножко перестраиваемся, есть моменты, которые надо поправлять. Будем работать.

Вадим Епанчинцев : Реализация моментов не наш конек пока

Почему Якупов «присел» в концовке? Мы в один гол вели, нам надо было сыграть по заданию, а он больше атакующего плана игрок. На сколько процентов она готова сейчас? Когда будет сто, я вам скажу.