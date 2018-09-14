Вайсфельд: визуально показалось, что «Салават» расслабился в третьем периоде

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд подвёл итоги матча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (4:5 Б).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ «В первых двух периодах «Салават Юлаев» очень хорошо реализовывал свои моменты. Потому что количество моментов у обеих команды было примерно одинаковым. Но у «Салавата» несколько раз подтащил Кареев, поэтому они повели 3:0. В третьем периоде визуально показалось, что уфимцы расслабились, подумали, что так и доиграют до конца матча. Четвёртый гол в конце второго периода, видимо, совсем усыпил их бдительность. Насколько на игре «Салавата» в третьем периоде сказалась травма Кадейкина? Это потеря, он очень хорошо действовал в этом матче. Да и вообще это номинально четвёртое звено «Салавата» удачно играет на старте чемпионата. Они ведь не только очки набирают, но и оказывают хорошее давление на соперника, закрывают меньшинство. Конечно, это козырь «Салавата». Что касается самого Кадейкина, то в СКА и в «Локомотиве» его неправильно использовали. Там его видели как ограниченного «чекера» четвёртого звена, а он умный игрок. Может быть не такой техничный, но его потенциал точно выше, чем «чекер» четвёртого звена. Я видел, как Кадейкин играл в «Атланте», мы хотели подписать его, когда я ещё работал в «Салавате». Результаты «Салавата Юлаева» на старте меня не удивляют. Состав очень сбалансированный. Наверное, в команде очень хорошая обстановка. Что касается травм ведущих игроков, то конечно они влияют на команду. Было бы глупо говорить, что ничего не изменится. Есть клубы с очень глубокими составами, но Уфа к ним не относится. Не думаю, что для «Салавата» это критичная ситуация, но, безусловно, она не может не повлиять», — сказал Вайсфельд. В нынешнем сезоне на счету Кадейкина 4 (2+2) очка в шести матчах при лучшем («+5») показателе полезности в «Салавате Юлаеве».