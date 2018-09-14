Плотников — о ротации в СКА: для меня это тяжело, хочется постоянно быть в игре

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (2:1). «Важно забросить первую шайбу. Чем дольше оттягиваешь, тем сложнее играть, не чувствуешь уверенность. Чем раньше это случилось, тем лучше.

На меня находит озарение, когда я так забиваю? Наверное, стечение обстоятельств. Хорошо, что это вообще происходит. В последнее время, когда не чувствуешь уверенность, стараешься играть попроще. Вариантов в том моменте немного было, хотелось уже хоть какую-нибудь, но засунуть. „Спартак“ вышел и поиграть, и побиться. Получилась хорошая игра, были контратаки и у них, и у нас. Зрителям понравилось, тренерам не очень.