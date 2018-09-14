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Плотников — о ротации в СКА: для меня это тяжело, хочется постоянно быть в игре
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Плотников — о ротации в СКА: для меня это тяжело, хочется постоянно быть в игре 

Чемпионат.com + ещё 4 9 часов назад
Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (2:1). «Важно забросить первую шайбу. Чем дольше оттягиваешь, тем сложнее играть, не чувствуешь уверенность. Чем раньше это случилось, тем лучше.
На меня находит озарение, когда я так забиваю? Наверное, стечение обстоятельств. Хорошо, что это вообще происходит. В последнее время, когда не чувствуешь уверенность, стараешься играть попроще. Вариантов в том моменте немного было, хотелось уже хоть какую-нибудь, но засунуть. „Спартак“ вышел и поиграть, и побиться. Получилась хорошая игра, были контратаки и у них, и у нас. Зрителям понравилось, тренерам не очень.
Задачи у нашего звена простые — играть и показывать свой лучший хоккей, взаимодействие в тройке. Никто не отменяет голов и силовой борьбы, это требуют от каждой пятёрке. Неважно, кто будет на поле, у нас ещё много ребят в запасе, каждый должен делать всё, чтобы доказать, что ты достоин играть в следующем матче. Ротация добавляет нервозности? Сложно сказать, на каждого влияет по-разному. Кому-то тяжело без игрового времени, без уверенности, а кто-то наоборот, когда дают, выходит доказывать свою состоятельность. Если говорить за себя, то для меня это тяжело. Хочется постоянно быть в игре. Чем больше игрового времени, тем легче играть, больше удаётся в передачах, бросках, голова лучше думает», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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