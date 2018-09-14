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Глушаков признался в любви к Москве. Есть и про Ростов
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Глушаков признался в любви к Москве. Есть и про Ростов 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что считает Москву одним из самых красивых городов мира.
— Что может быть прекраснее перед сном? Разве что Ростов летом. А вообще я очень влюбился в Москву. Это поистине один из самых красивых городов мира, — написал родившийся в городе Миллерово Ростовской области Глушаков в Инстаграме.
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Что может быть прекраснее перед сном? Разве что Ростов летом😉 А вообще я очень влюбился в Москву. Это поистине один из самых красивых городов мира!🔝#москва #прогулка #вечер #moscow #city #repost #ростов #top  Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 14 Сен 2018 в 12:01 PDT  "Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против «Ахмата».
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