Глушаков признался в любви к Москве. Есть и про Ростов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что считает Москву одним из самых красивых городов мира.

— Что может быть прекраснее перед сном? Разве что Ростов летом. А вообще я очень влюбился в Москву. Это поистине один из самых красивых городов мира, — написал родившийся в городе Миллерово Ростовской области Глушаков в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что может быть прекраснее перед сном? Разве что Ростов летом😉 А вообще я очень влюбился в Москву. Это поистине один из самых красивых городов мира!🔝#москва #прогулка #вечер #moscow #city #repost #ростов #top Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 14 Сен 2018 в 12:01 PDT "Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против «Ахмата».

Все о чемпионате России — здесь