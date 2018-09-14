Нижегородская «Чайка» уступила «Русским Витязям» в матче МХЛ

С поражения от «Русских Витязей» начала регулярный сезон Молодежной хоккейной лиги 2018/19 нижегородская «Чайка».

14 сентября, в пятницу, в Чехове на льду ЛХЦ «Витязь», нижегородцы уступили сопернику со счетом 2:3.

Уже на второй минуте матча нападающий «Чайки» Денис Почивалов открыл счет. В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Козлов восстановил равновесие в счете. Незадолго до перерыва команды еще раз обменялись шайбами, использовав численное преимущество. На гол нижегородца Данилы Платонова точным броском ответил Максим Растворов.

Исход встречи решился в середине заключительной трети Победу подмосковному клуб принес Марк Верба , также реализовавший большинство. Замена вратаря на шестого полевого игрока незадолго до финальной сирены не спасла нижегородцев от поражения.

15 сентября клубы проведут повторный матч.