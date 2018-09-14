Нижегородская «Чайка» уступила «Русским Витязям» в матче МХЛ 

С поражения от «Русских Витязей» начала регулярный сезон Молодежной хоккейной лиги 2018/19 нижегородская «Чайка».
14 сентября, в пятницу, в Чехове на льду ЛХЦ «Витязь», нижегородцы уступили сопернику со счетом 2:3.
Уже на второй минуте матча нападающий «Чайки» Денис Почивалов открыл счет. В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Козлов восстановил равновесие в счете. Незадолго до перерыва команды еще раз обменялись шайбами, использовав численное преимущество. На гол нижегородца Данилы Платонова точным броском ответил Максим Растворов.
Исход встречи решился в середине заключительной трети Победу подмосковному клуб принес Марк Верба, также реализовавший большинство. Замена вратаря на шестого полевого игрока незадолго до финальной сирены не спасла нижегородцев от поражения.
15 сентября клубы проведут повторный матч.