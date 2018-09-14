Ещё
Нижегородская «Чайка» уступила «Русским Витязям» в матче МХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородская «Чайка» уступила «Русским Витязям» в матче МХЛ 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
С поражения от «Русских Витязей» начала регулярный сезон Молодежной хоккейной лиги 2018/19 нижегородская «Чайка».
14 сентября, в пятницу, в Чехове на льду ЛХЦ «Витязь», нижегородцы уступили сопернику со счетом 2:3.
Уже на второй минуте матча нападающий «Чайки» Денис Почивалов открыл счет. В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Козлов восстановил равновесие в счете. Незадолго до перерыва команды еще раз обменялись шайбами, использовав численное преимущество. На гол нижегородца Данилы Платонова точным броском ответил Максим Растворов.
Исход встречи решился в середине заключительной трети Победу подмосковному клуб принес Марк Верба, также реализовавший большинство. Замена вратаря на шестого полевого игрока незадолго до финальной сирены не спасла нижегородцев от поражения.
15 сентября клубы проведут повторный матч.
Newsroom24: последние новости
Нижегородский «Старт» уступил «Теллусу» в контрольном матче Нижегородский «Старт» проиграл «Хаммарбю» в контрольном матче Соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча состоятся 16 сентября в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение