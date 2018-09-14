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Прогноз на матч Тулуза — Монако: Головин имеет шансы дебютировать
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Прогноз на матч Тулуза — Монако: Головин имеет шансы дебютировать 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
В рамках пятого тура французской Лиги 1 «Монако» отправится в гости к «Тулузе». «Малыши» Алена Казановы здорово стартовали в новом чемпионате, а потому команде Александра Головина будет непросто набрать три очка. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего противостояния.
Тулуза
"Тулуза" неважно стартовала в новом сезоне, пропустив четыре безответных гола в гостях у «Марселя». Но после этого команда Алена Казановы смогла сделать выводы и преобразиться. В трёх последующих турах «малыши» исключительно побеждали. Как следствие, после четырёх сыгранных матчей тулузцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, уступая второму «Дижону» только по разности забитых и пропущенных мячей.
Монако
"Монако" в очередной раз строится заново после целого ряда летних кадровых потерь. Российские фанаты теперь пристально следят за командой Леонарду Жардима, поскольку в её составе будет выступать Александр Головин. На неделе российский полузащитник возобновил тренировочные занятия, а это означает, что уже в субботу у него есть шансы дебютировать в Лиге 1. Головину нужно помогать «Монако» подниматься по турнирной лестнице, ведь после четырёх туров монегаски занимают только тринадцатое место с четырьмя очками в активе.
Где смотреть матч
Игру на стадионе «Мунисипал», которая стартует в 21:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Статистика личных встреч
"Тулуза" — «Монако»: +23=25-36. Разница мячей: 93-125.
В чемпионатах Франции «Монако» имеет преимущество над «Тулузой».
Интересные факты
— «Тулуза» выиграла 4 из 5 последних домашних матчей чемпионата (одно поражение).
— В 5 последних матчах Лиги 1 между «Тулузой» и «Монако» было забито 23 гола (4,6 гола за игру в среднем).
— «Монако» забивал в 11 последних гостевых матчах Лиги 1.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
"Тулуза" находится в хорошей форме, к тому же сыграет на своём поле, поэтому команде Александра Головина будет сложно набрать три очка. Исход субботнего поединка в Тулузе спрогнозировать непросто, однако мы ждём голов от обеих команд. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.69.
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