Прогноз на матч Тулуза — Монако: Головин имеет шансы дебютировать

В рамках пятого тура французской Лиги 1 «Монако» отправится в гости к «Тулузе». «Малыши» Алена Казановы здорово стартовали в новом чемпионате, а потому команде Александра Головина будет непросто набрать три очка. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего противостояния.

Тулуза

"Тулуза" неважно стартовала в новом сезоне, пропустив четыре безответных гола в гостях у «Марселя». Но после этого команда Алена Казановы смогла сделать выводы и преобразиться. В трёх последующих турах «малыши» исключительно побеждали. Как следствие, после четырёх сыгранных матчей тулузцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, уступая второму «Дижону» только по разности забитых и пропущенных мячей.

Монако

"Монако" в очередной раз строится заново после целого ряда летних кадровых потерь. Российские фанаты теперь пристально следят за командой Леонарду Жардима, поскольку в её составе будет выступать Александр Головин. На неделе российский полузащитник возобновил тренировочные занятия, а это означает, что уже в субботу у него есть шансы дебютировать в Лиге 1. Головину нужно помогать «Монако» подниматься по турнирной лестнице, ведь после четырёх туров монегаски занимают только тринадцатое место с четырьмя очками в активе.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Мунисипал», которая стартует в 21:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Тулуза" — «Монако»: +23=25-36. Разница мячей: 93-125.

В чемпионатах Франции «Монако» имеет преимущество над «Тулузой».

Интересные факты

— «Тулуза» выиграла 4 из 5 последних домашних матчей чемпионата (одно поражение).

— В 5 последних матчах Лиги 1 между «Тулузой» и «Монако» было забито 23 гола (4,6 гола за игру в среднем).

— «Монако» забивал в 11 последних гостевых матчах Лиги 1.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тулуза" находится в хорошей форме, к тому же сыграет на своём поле, поэтому команде Александра Головина будет сложно набрать три очка. Исход субботнего поединка в Тулузе спрогнозировать непросто, однако мы ждём голов от обеих команд. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.69.