В Сочи надеются на тёплую погоду в дни Гран-при России 

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов рассказал, какая погода наиболее вероятна в дни этапа, который пройдёт с 27 по 30 сентября.
«Берите билеты на целую неделю, чтобы не только побывать на Гран-при, но и позагорать на пляже и покупаться в море. Погода — вещь непредсказуемая, но если сравнивать 2014 год, когда гонка тоже проводилась осенью, и нынешний, то получается так, что мы идём абсолютно по аналогии с тем годом: как и тогда, середина лета тоже была достаточно дождливой, зато бархатный сезон выдался очень комфортным и тёплым. Верим, что нас вновь ждёт тёплый бархатный сезончик, но однозначно берите с собой зонтики. Гораздо лучше взять зонтик, чтобы он не пригодился, чем без него ходить мокрым.
Мы делаем всё, чтобы пятый юбилейный Гран-при получился максимально насыщенным и ярким. В четверг зрители смогут взять автограф у любимого пилота и принять участие в прогулке по пит-лейну, а с пятницы по воскресенье помимо заездов Формулы-1 и молодёжных серий и на трассе зрители смогут увидеть насыщенную программу в Олимпийском парке», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.