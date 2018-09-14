Фанаты «Локомотива» высмеяли «Спартак»

Фанаты «Локомотива» во время матча седьмого тура чемпионата России против «Динамо» высмеяли "Спартак"

На одной из трибун, на которой распологались болельщики «железнодорожников», был вывешен баннер с надписью «Свиная исTERRYя».