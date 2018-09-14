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Фанаты «Локомотива» высмеяли «Спартак»
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Фанаты «Локомотива» высмеяли «Спартак» 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Фанаты «Локомотива» во время матча седьмого тура чемпионата России против «Динамо» высмеяли "Спартак".
На одной из трибун, на которой распологались болельщики «железнодорожников», был вывешен баннер с надписью «Свиная исTERRYя».
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