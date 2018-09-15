Ферстаппен: Отличная позиция, чтобы побороться за победу

Пилоты Red Bull Racing считались одними из фаворитов Гран При Сингапура, но в квалификации этот статус удалось подтвердить только Максу Ферстаппену . Голландец жаловался на поведение двигателя, но в ключевой момент проехал очень хороший круг, обеспечивший ему лучший результат в сезоне.

Даниэль Риккардо поначалу выглядел очень неплохо, но по ходу квалификации прогрессировал не так быстро, как соперники, и в результате оказался только шестым, уступив поулу почти секунду.

Макс Ферстаппен (2-й): «Это моя лучшая квалификация в Формуле 1. Учитывая проблемы с управляемостью двигателя на тренировке и в квалификации, я очень удивился, оказавшись вторым.

Мой круг в финале был действительно хорош, и мы улучшали настройки в каждой сессии, благодаря чему в конце машина выглядела очень сильно. Мы смогли добиться немного более высокого уровня сцепления с трассой спереди, что помогло прибавить во второй и третьей частях квалификации.

На подобных трассах если ты чувствуешь, что проехал хороший круг, с минимальным количеством ошибок, то обычно это значит, что ты попадёшь на первый ряд. Даже несмотря на странное ложное срабатывание нейтрали мы смогли завоевать первый ряд, так что я очень счастлив.

Если я смогу на старте навязать борьбу Льюису и захватить лидерство, у нас хорошие шансы на победу, ведь на этой трассе трудно обгонять. Кроме того, нужно, чтобы повезло с автомобилем безопасности, но как обычно, я буду делать всё, что в моих силах. И могу сказать, что оказался на хорошей позиции, чтобы претендовать на победу».

Даниэль Риккардо (6-й): «Странная сессия, я был удивлён тем, как сильно мы потеряли в темпе в финале. Между последней тренировкой и квалификацией мы внесли некоторые изменения в настройки, хотя изначально машина выглядела неплохо. Результаты изменений выглядели позитивно, и я думал, что по мере улучшения состояния трассы мы будем ехать всё быстрее, но по ходу сессии машина теряла темп.

Я не знаю, в чём причина, но разочарован. У меня были очень хорошие шансы на первый ряд, но по ходу часа я уступил конкурентам секунду. Даже проехав две попытки в финале не удалось добиться прогресса. Было ощущение, что мы всё сделали правильно, но время на круге этого не отражало.

Я знаю, что у нас хороший гоночный темп, но на городской трассе квалификация очень важна. Это было странно, мы разочарованы, но надеемся найти ответы».

Кристиан Хорнер , руководитель команды: «На фоне результатов во второй и третьей тренировках, завершить квалификации на первом ряду — большое достижение для Макса. У него были сложности с управляемостью двигателя во всех трёх сессиях, и технический персонал Renault очень старался их решить. В квалификации Макс нашёл способ справиться с этими проблемами и завершил её на первом ряду — потрясающее выступление.

Даниэль выглядел конкурентоспособно в первой и второй части квалификации, но к финалу его машина, похоже, потеряла баланс. И хотя перед последней попыткой они вернулись к первоначальным настройкам, он показал только шестой результат. Все мы знаем, что он любит городские трассы, так что я уверен, он постарается отыграться, и мы считаем, что наша машина в гонке будет быстра.

Завтра очень важен старт, и мы знаем, что шины HyperSoft быстро изнашиваются, так что будет очень интересно посмотреть на различные варианты стратегии, что ждут нас в гонке».