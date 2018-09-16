Макс Ферстаппен: Второе место — потрясающий результат

Red Bull Racing считали одними из фаворитов в Сингапуре, и по числу набранных очков команда уступила только Mercedes…

Макс Ферстаппен (2-й): «Было досадно так рано уступить позицию Себастьяну, но я не так много мог сделать, ведь в тот момент мы оба ехали на полной скорости. Я должен был сохранять траекторию, но не мог ехать в его темпе. Моим единственным шансом на победу было опередить его на старте, но, к сожалению, всё пошло не так, и я понял, что упустил его.

К счастью, команда подготовила для меня отличную стратегию, поэтому после блестящего пит-стопа я вернул второе место. Благодаря круговым, мне удалось приблизиться к Льюису, но я никогда не думал, что смогу его опередить. На этой трассе сложно обгонять, поэтому мне не хотелось рисковать. Кроме того, было немного нечестно, что круговые его сдерживали, не уступая дорогу.

За сейфти-каром у меня снова возникли некоторые проблемы с управляемостью, и старт после пит-стопа прошёл ужасно, но в итоге нам удалось со всем справиться и добиться желаемого результата. Учитывая поведение машины в некоторые моменты уик-энда, старт с первого ряда и второе место на финише — это потрясающий результат».

Даниэль Риккардо (6-й): «В конечном счете, гонка прошла так, как мы ожидали, но мы надеялись использовать какую-нибудь очень удачную стратегию. Мы попробовали альтернативный вариант — проехать длинный отрезок на HyperSoft, и у нас был отличный темп, но на городских трассах всё здорово, только если стартуешь с поула. В противном случае трудно не только обгонять, но даже преследовать соперника.

Здесь ключевую роль играет квалификация, так что в сущности мы проиграли гонку ещё вчера. Я мог догнать Кими, проехать вплотную за ним пару кругов, а затем сбросить темп. У меня было достаточно скорости, чтобы снова его догнать, но я не мог к нему приблизиться на дистанцию атаки. Мне пришлось надеяться на ошибку или на то, что Кими и Валттери начнут бороться между собой — тогда я мог этим воспользоваться. На последнем круге я приблизился к нему в 13-м повороте, но этого оказалось недостаточно.

Городские трассы мне нравятся больше всего, но они могут приносить разочарование. В Монако я слышал, что Льюис на седьмом месте жаловался на сложности с преследованием соперников и теперь понимаю, что он имел в виду. По-моему, все в одинаковой ситуации.

Мне хотелось бы побороться сегодня за более высокий результат, но я не мог это сделать. Вчера мы провели много времени на трассе, стараясь всё продумать, и я надеюсь, что в России всё встанет на свои места. Мы продолжим бороться, постараемся добиться прогресса и, возможно, завоюем победу на трассе, где не ожидаем этого. А сейчас я прыгну в ванну со льдом, чтобы немного охладиться».

Кристиан Хорнер , руководитель команды: «Макс уверенно провёл гонку, финишировал вторым позади Льюиса и завоевал для нас девятый подряд подиум в Сингапуре. На первом круге он уступил позицию Себастьяну на отрезке перед пятым поворотом, но после этого нам удалось отыграться за счёт стратегии и опередить Ferrari на пит-стопе: когда Макс вернулся на трассу, он оказался рядом с Феттелем. После этого Ферстаппен постарался прессинговать Льюиса, но у того всегда в запасе были одна или две десятых.