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С 30 метров — в девятку. Шикарный гол игрока «Райо Вальекано». Видео
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С 30 метров — в девятку. Шикарный гол игрока «Райо Вальекано». Видео 

Спорт-Экспресс + ещё 1 8 часов назад
Полузащитник «Райо Вальекано» Жаннелли Имбула открыл счет в матче четвертого тура чемпионата Испании с «Уэской». Он сделал это красивым ударом в девятку с дистанции около 30 метров.
Все о чемпионате Испании — здесь.
Уэска — Райо Вальекано
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