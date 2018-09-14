С 30 метров — в девятку. Шикарный гол игрока «Райо Вальекано». Видео

Полузащитник «Райо Вальекано» Жаннелли Имбула открыл счет в матче четвертого тура чемпионата Испании с «Уэской». Он сделал это красивым ударом в девятку с дистанции около 30 метров.

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Уэска — Райо Вальекано