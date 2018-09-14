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После долгого перерыва в Волгограде пройдет международный конкурс по ирландским танцам
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После долгого перерыва в Волгограде пройдет международный конкурс по ирландским танцам 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
Последние соревнования прошли в Волгограде в январе 2014 года
В Волгограде завтра, 15 сентября, после четырех лет перерыва пройдет международный конкурс по ирландским танцам. В город на Волге уже съехались сотни танцоров из разных городов России.
В последний раз танцоры ирландских танцев приезжали на соревнования в Волгоград в январе 2014 года. По словам организаторов, тогда конкурс фактически был сорван и-за терактов накануне. После взрывов в конце декабря 2013 года в город не рискнули приехать многие участники.
— Эти печальные события помешали проведению конкурса и в итоге мы вернулись к соревнованиям только в этом году, — рассказала V1.ru представительница волгоградской школы София Дементьева. — Надеемся, что в этом году у нас все получится. Это первый раз, когда соревнования проходят летом. Многие участники уже видели достопримечательности Волгограда зимой, теперь смогут увидеть наш город в зелени.
Судьей соревнований в этом году станет Сара Джейн МакЛаверти из Дублина. Эта судья международного уровня, которая уже приехала в Волгоград.
— Музыкальное сопровождение конкурса нам обеспечит популярный исполнитель ирландской музыки Анатолий Исаев, — говорит СофияДементьева. — Он уже не раз играл на соревнованиях по шотландским танцам, в это раз приедет к нам.
В конкурсе примут участие танцоры из Волгограда, Москвы, Самары, Воронежа и других городов. Соревноаниям посвятят целый день. Первые участники выйдут на сцену в 09:00.
— В этом году наш феш пройдет на базе культурно-спортивного комплекса «Газпром трансгаз Волгоград» в Ворошиловском районе по адресу ул. Козловская, 69, — сообщают организаторы.
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