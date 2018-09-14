Прогноз на матч Фрозиноне — Сампдория: смогут ли генуэзцы прервать неудачную выездную серию

«Фрозиноне» — «Сампдория». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (15.09.2018, 21:30 мск).

Субботнюю программу четвёртого тура итальянской Серии А закроет матч, в котором аутсайдер чемпионата «Фрозиноне» примет в гости генуэзскую «Сампдорию», намеревающуюся в этом сезоне бороться за еврокубки. Ярко выраженного фаворита в этой встрече нет, но ближе к победе всё же должны быть гости по мнению букмекеров.

Коэффициенты на матч: П1 — 3.75, X — 3.45, П2 — 2.18. ТБ 2,5 — 2.09, ТМ 2,5 — 1.86.

Команда

"Сампдория"

"Фрозиноне"

"Фрозиноне"

Вернувшийся в Серию А после двухлетнего перерыва «Фрозиноне» снова числится среди главных фаворитов на понижение в классе, рискуя превратиться в команду-лифт. В первом же туре «жёлто-синим» сразу напомнили, куда они попали — команда Морено Лонго была разгромлена в Бергамо «Аталантой» (0:4). Во втором туре «Фрозиноне» сыграл вничью дома с «Болоньей» (0:0), хотя по игре смотрелся по хуже, и вполне мог проигрывать. А перед двухнедельной паузой «канарейки» пусть и минимально, но всё же проиграли в гостях «Лацио» (0:1). А если вспомнить ещё поражение в Кубке Италии перед стартом чемпионата от «Судтироля» (0:2), получается, что «Фрозиноне» не забил ни одного гола в четырёх матчах сезона.

Не сыграют: Мирко Гори, Лука Паганини и Федерико Дионизи (травмированы).

"Сампдория"

"Сампдория" же начала сезон минимальной победой на ранней стадии Кубка Италии над скромным клубом «Витербезе» (1:0). В чемпионате команда Марко Джампаоло должна была начинать домашним матчем с «Фиорентиной», но он был перенесён из-за обрушения моста в Генуе, и состоится в ближайшую среду. Во втором туре «Сампа» обидно проиграла в гостях «Удинезе» (0:1), пропустив от фриульцев быстрый гол, после чего не сумев реализовать ни одну из своих многочисленных возможностей. Но перед уходом на перерыв «Сампдория» доказала, что потенциал у неё весьма высок, сумев дома разгромить не кого-нибудь, а вице-чемпиона «Наполи» (3:0).

Не сыграют: Васко Реджини и Риккардо Сапонара (травмированы).

Ориентировочные составы

Статистика личных встреч

"Фрозиноне" с «Сампдорией» играла ранее лишь дважды — это было в рамках Серии А в сезоне 2015/2016, и тогда команды обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:0.

Интересные факты

"Фрозиноне" не забил ни одного гола в четырёх матчах сезона (+0=1-3, 0:7);

"Фрозиноне" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в Серии А, причём в последних пяти матчах команда не забивала (+0=2-6, 4:20);

"Фрозиноне" не забивал в восьми из последних десяти домашних матчей Серии А, включая 5 последних встреч (+2=4-4, 3:6);

"Сампдория" проиграла 4 из последних пяти матчей в Серии А (+1=0-4, 4:7);

"Сампдория" проиграла 8 из последних девяти выездных матчей в Серии А, включая последние 5 встреч (+1=0-8, 5:20).