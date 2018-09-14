Крыховяк не сыграет с «Зенитом». Но не думайте, что это большая проблема для «Локо»

Крыховяк уверен, что удалением в матче с «Динамо» и не пахло. Болельщики «Локомотива» имеют полное право с ним согласиться — Матюнин и правда мог пожалеть поляка. Но сейчас спорить об этом эпизоде уже нет смысла. Гжегож не поможет команде в важнейшей игре с «Зенитом» в следующем туре. В этом сезоне польский опорник стал одной из важнейших фигур в центре поля действующего чемпиона. Он связывает между собой линии команды — оттягивается назад, помогает разбрасывать мячи по флангам, страхует игроков атаки и сам здорово включается вторым темпом.

Крыховяка многие называют лучшим игроком «Локомотива» на стартовом отрезке, при этом отмахиваясь от того, что крутая игра новичка пагубно сказывается на братьях Миранчуках (хотя, конечно, они и сами виноваты в провальном начале сезона). Матч с «Зенитом» Гжегож будет смотреть с трибуны, но фанатам «Локо» не нужно особо париться по этому поводу. Причина простая — Мануэл Фернандеш

Сейчас все обсуждают его фигуру исключительно в свете пролонгации контракта с «Локомотивом», при этом не замечая, какой вклад в игру команды Ману вносит и сейчас. Его роль немного изменилась, мы уже писали об этом здесь:

Если вкратце, Фернандеш теперь действует чуть ближе к флангу и создает перегрузы зон длинными диагоналями на противоположную половину поля. Но суть не меняется — он по-прежнему ведет игру команды.

В игре с «Динамо» у португальца не особо клеилось с обостряющими передачами (из 3 не прошло ни одной), но он второй игрок РПЛ после Дзюбы по количеству ключевых передач (21), лидер чемпионата по числу передач в штрафную (59) и второй в лиге по числу обводок (45). К тому же, Крыховяк и Фернандеш — два футболиста, на которых больше всего фолят во всей РПЛ (по 19) раз. С уверенностью можно говорить, что Ману — лучший креативный игрок всей лиги на данный момент.

Четвертый номер «Локо» — чуть ли не единственный, чьи показатели не упали по сравнению с чемпионским сезоном. Он по-прежнему держит 11% от общекомандного количества передач, повысил процент успешных обводок на 7%. К тому же Фернандеш — лучший игрок чемпионата по отрезанию защитников (Impect) — 30% от общекомандных цифр, в прошлом сезоне показатель равнялся 21%.

С Фернандешем разобрались — он по-прежнему является системообразующей фигурой «Локомотива». А что по Крыховяку? Да, поляк круто начал сезон, взвалил на себя много обязанностей — от передач из глубины до исполнения роли второго форварда. Он полезен, но во многом именно его трансфер стал причиной того, что много футболистов «Локомотива» (прежде всего Миранчуки) не могут найти свою игру — Гжегож забирает их функции.

В игре с «Зенитом» у Семина будет возможность вернуться к формации прошлого сезона — когда рядом с Денисовым будет находиться Баринов или Тарасов, футболисты-страховщики, которые не так влияют на игру. Тогда еще больше развяжутся руки у Фернандеша, Фарфана и Миранчуков, появится больше пространств для маневров. Конечно, все это только в теории и многое будет зависеть от формы лидеров. Но факт в том, что потеря Крыховяка, тем более на один матч, в котором наверняка больше придется защищаться чем атаковать, не является для «Локомотива» критической. Так что, если вы поддерживаете «Локо», то можете спокойно выдохнуть. Ничего страшного не произошло. У команды Семина большие системные проблемы, и думать сейчас надо в первую очередь об этом.

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