«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Нсоки, обыграв слова Пике про Неймара

«Пари Сен-Жермен» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении первого профессионального соглашения с 19-летним полузащитником Стэнли Нсоки. Новый контракт парижан с молодым французским хавбеком рассчитан до лета 2021 года.

Фотографию Нсоки с символической футболкой «ПСЖ» сопроводил фразой «se queda», что в переводе с испанского языка на русский значит «он остаётся». Таким образом парижане обыграли аналогичную запись, которую защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал летом 2017 года в отношении форварда Неймара за несколько дней до перехода бразильца в стан французского клуба.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Нсоки принял участие в трёх матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.