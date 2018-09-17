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«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Нсоки, обыграв слова Пике про Неймара
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«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Нсоки, обыграв слова Пике про Неймара 

Чемпионат.com + ещё 22 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Пари Сен-Жермен» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении первого профессионального соглашения с 19-летним полузащитником Стэнли Нсоки. Новый контракт парижан с молодым французским хавбеком рассчитан до лета 2021 года.
Фотографию Нсоки с символической футболкой «ПСЖ» сопроводил фразой «se queda», что в переводе с испанского языка на русский значит «он остаётся». Таким образом парижане обыграли аналогичную запись, которую защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал летом 2017 года в отношении форварда Неймара за несколько дней до перехода бразильца в стан французского клуба.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Нсоки принял участие в трёх матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.
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